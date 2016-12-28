Англия

Наставник английского Сток Сити Марк Хьюз поделился своими впечатлениями от гостевого матча АПЛ против Ливерпуля (1:4).

Стоит отметить, что это поражение продлило безвыигрышную серию Гончаров в чемпионате до 4 матчей.

"Конечно, мы разочарованы результатом, поскольку никто не хочет проигрывать с крупным счетом", — заявил рулевой Сток Сити на послематчевой пресс-конференции.

"Считаю, что в начале поединка выглядели лучше соперника, поэтому и открыли счет".

"Однако мы растеряли свое преимущество и подарили Ливерпулю несколько голов из-за нехватки концентрации и принятия неправильных решений".

"Два пропущенных мяча во втором тайме, которых можно было избежать, лишили нас надежд на положительный исход".