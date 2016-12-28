Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд травмировался и может пропустить поединок с Бернли.

22-летний страж ворот отыграл все 90 минут в поединке с Манчестер Юнайтед (1:3), однако после матча выяснилось, что он получил повреждение колена.

Теперь Пикфорду предстоит пройти медицинское обследование, которое выявит серьезность его травмы.

Таким образом, участие молодого англичанина в последнем поединке текущего календарного года с Бордовыми находится под сомнением.

В нынешнем сезоне Пикфорд завоевал место в основе Черных котов, проведя 16 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги.