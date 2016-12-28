Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо поделился мнением по поводу выступлений нападающего Красных дьяволов Антони Мартиаля.

В текущем сезоне 21-летний француз провел 11 матчей в АПЛ (7 — в стартовом составе), забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

"Антони очень молод. Люди забывают, что в прошлом сезоне Юнайтед играл совершенно по-другому, а сам Мартиаль в основном действовал в нападении", — начал португалец.

"Тогда команда много пассивно владела мячом, ожидая, что получится найти пространство для Антони и отдать голевую передачу. В этом сезоне все гораздо сложнее. Ему нужно время, чтобы набрать лучшую форму".

"Каждый игрок по-своему отличается, но в этом сезоне у меня была еще более сложная ситуация с Мхитаряном. Генрих всеми силами впитывал идеи и понял, что между мной и другими его тренерами очень большая разница".

"Также есть отличия в требованиях в АПЛ и украинской Премьер-лиге или Бундеслиге, где совершенно другая философия игры. Мхитарян много работал, чтобы выйти на необходимый уровень", — резюмировал Моуриньо.