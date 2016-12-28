Англия

Филиппе Ламболи, агент нападающего Манчестер Юнайтед Антони Мартиаля, рассказал о возможном месте продолжения карьеры его клиента.

Напомним, ранее появилась информация, что Севилья хочет арендовать 21-летнего француза до конца сезона.

"Антони подробно рассматривает вариант с переходом в Севилью", — заявил Ламболи.

"Севилья — очень хорошая команда, которая находится на неплохой позиции в Примере, выступает в Лиге чемпионов и имеет отличного тренера. Это все, что я могу сказать", — добавил он.

В текущем сезоне Мартиаль 17 матчей во всех турнирах в составе Юнайтед и забил 4 гола.