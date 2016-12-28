Англия

Полузащитник Святых Йорди Класи не поможет своей команде в грядущем поединке со Шпорами в рамках АПЛ.

25-летний голландский хавбек получил травму паха, что исключает его участие в игре с Тоттенхэмом.

"Жаль, что Класи повредил пах. Это большая потеря для нас", — заявил менеджер Саутгемптона Клод Пюэль.

В текущем сезоне Класи провел 10 матчей в АПЛ и отдал 1 результативную передачу.

Матч между Саутгемптоном и Тоттенхэмом состоится сегодня, в 21:45 по киевскому времени.