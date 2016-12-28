Стала известна кадровая ситуация в стане Тоттенхэма накануне поединка со Святыми в рамках АПЛ.
Тобиас Альдервейрельд, AFP
28 декабря 2016, 15:51
Альдервейрельд не принимал участие в матче минувшего тура с Бернли (2:1) из-за проблем со спиной.
Что касается Янссена, то он пропустил 4 предыдущих поединка своей команды в Премьер-лиги из-за повреждения голеностопа.
Как информирует издание Sky Sports, оба игрока уже вернулись к тренировкам и готовы сыграть с Саутгемптоном.
В лазарете Тоттенхэм остается лишь один игрок — хавбек Эрик Ламела.