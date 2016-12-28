Англия

Стала известна кадровая ситуация в стане Тоттенхэма накануне поединка со Святыми в рамках АПЛ.

Альдервейрельд не принимал участие в матче минувшего тура с Бернли (2:1) из-за проблем со спиной.

Что касается Янссена, то он пропустил 4 предыдущих поединка своей команды в Премьер-лиги из-за повреждения голеностопа.

Как информирует издание Sky Sports, оба игрока уже вернулись к тренировкам и готовы сыграть с Саутгемптоном.

В лазарете Тоттенхэм остается лишь один игрок — хавбек Эрик Ламела.