Англия

Полузащитник Челси Эден Азар считает, что коллектив нынешнего сезона даже сильнее того, который выиграл Премьер-лигу в 2015 году.

Сейчас Челси с 6-очковым отрывом лидирует в Премьер-лиге. Синие выиграли последние 12 матчей в чемпионате кряду.

На вопрос о том, является ли нынешняя команда Челси сильнейшей, в которой он играл, Азар ответил: "Да, ведь мы побеждаем в каждом матче! Мы полны уверенности!"

"Мы пытаемся сделать то, чего не делали ранее – забиваем некоторые голы".

Арсеналу принадлежит рекорд по количеству последовательных побед в чемпионате – 13 в сезоне 2001/2002.

"Мы не смотрим на рекорды, но если можем написать историю клуба, то постараемся это сделать. Речь идет не только о Челси, но о целом чемпионате".

В субботу Челси примет дома Сток Сити.