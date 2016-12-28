Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байлли считает рулевого манкунианцев Жозе Моуриньо не знающим равных в своей профессии.

Байлли был первым трансфером Манчестер Юнайтед при Моуриньо. Ивуариец перешел за 30 млн фунтов из Вильярреала.

"Моуриньо – великий тренер, лучший в мире. Это одно удовольствие – работать с ним, учиться у него. Надеюсь, что все будет продолжаться так же и дальше и я останусь в Юнайтед на много лет", — заявил Эрик.

"Я действительно счастлив – мне нравится клуб и товарищи по команде. Шаг за шагом я осваиваюсь тут все больше".

"Надеюсь, тренировки под руководством Моуриньо помогут мне стать лучше. МЮ – прекрасное место, я невероятно тут счастлив".

В нынешнем сезоне на счету Байлли 17 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.