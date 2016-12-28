Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман не стал отрицать, что Ириски заинтересованы в подписании юного таланта Чарльтона Адемолы Лукмана.

Сегодня The Times информировал о том, что Эвертон готов выложить за нападающего Чарльтона более 10-ти миллионов фунтов.

На вопрос о том, действительно ли Эвертон интересуется 18-летним талантом Чарльтона, Куман ответил следующее:

"Да, это правда. Интерес к этому парню со стороны Эвертона действительно присутствует. У нас есть интерес к нескольким футболистам. Некоторые имена, которые всплывают в СМИ, правдивы, но некоторые не соответствуют действительности".

Отметим, что Чарльтон, за который играет Лукман, выступает в третьем по силе дивизионе Англии. В текущем сезоне он провел за свою команду в League One 21 матч и забил 5 голов.