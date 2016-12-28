Форвард Арсенала Данни Уэлбек вскоре должен вернуться в игру.
ФК Арсенал
28 декабря 2016, 19:16
Напомним, Уэлбек травмировал колено в начале мая текущего года в матче против Ман Сити (2:2) и с тех пор на поле не появлялся.
Сегодня Уэлбек провел полноценную тренировку впервые после полученной травмы.
Пока что неизвестно, сможет ли Уэлбек сыграть против Кристал Пэлас 1-го января.
Наставник Канониров Арсен Венгер отметил, что не будет спешить ставить в состав форварда, чтобы тот смог полностью набрать необходимые кондиции.