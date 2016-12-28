Англия

Голкипер Челси Тибо Куртуа рассказал о своей и командной успешной игре в последние месяца.

Тибо Куртуа честно признает, что не поверил бы, если бы ему сказали, что после поражения трехмесячной давности от Арсенала (0:3) к заключительной игре 2016 года Челси пропустит всего два мяча. Напомним, победная серия Синих достигла отметки 12-ти матчей кряду.

"Пропустить всего 2 мяча — просто потрясающе. После матча с Арсеналом нам надо было что-то поменять, и мы отлично справились с этим. Мы проделали огромную работу на тренировках" — начал Куртуа.

"Для меня как для голкипера мало что изменилось, но сейчас мы увереннее играем в обороне, нежели в начале сезона, нас тяжело взломать, а когда нам пытаются забить, я стараюсь выручать команду".

"Некоторые команды стараются переиграть нас, используя ту же тактику, но если эта схема работает столь же хорошо, как и в нашем случае, то тяжело вскрыть оборону. Каждый день мы много работаем на тренировках. Именно поэтому мы набрали такой ход, а сейчас просто стараемся его сохранить. Посмотрим, на каком месте мы окажемся спустя несколько месяцев. Надеюсь, мы продолжим участвовать в борьбе за победу в АПЛ".

"В Премьер-лиге все происходит очень быстро. Поэтому мы стараемся сосредоточиться на своей игре и идти от матча к матчу. У нас впереди сложный домашний матч со Стоком, а затем мы сыграем на выезде с Тоттенхэмом и Лестером. Всё это тяжёлые матчи. После этого нам предстоит сыграть с Халлом, Ливерпулем и Арсеналом. Это важный период для нас, а затем посмотрим, на каком месте окажемся в феврале. Если мы продолжим сосредоточенно выполнять свою работу, то сможем продлить победную серию".

В игре с Борнмутом (3:0) Куртуа провёл свой четвёртый сухой матч подряд.

"Концентрация имеет большое значение. Если ты продолжаешь подсказывать партнёрам и находишься весь в игре, у тебя никто не возникнет проблем с концентрацией. Думаю, это одно из моих сильных качеств — оставаться сосредоточенным и сконцентрированным на протяжении всей игры. Я хорошо это усвоил, когда играл за Атлетико, когда там была похожая ситуация, что и сейчас. Я просто старался совершить важный сейв, который бы помог команде выиграть матч".

"В игре с Борнмутом я совершил два хороших сейва. В первом случае это было удар в правый нижний угол (от Джека Уилшира), который заблокировал Аспиликуэта. Возможно, я бы мог отбить этот удар, но не уверен. Во втором случае это был удар Афобе, вышедшего со мной один на один. Я знал, что должен сократить угол обстрела и перекрыть собой как можно больше пространства. Во мне два метра роста, поэтому думаю, трудно пробить мимо меня в подобной ситуации", — резюмировал бельгийский страж ворот.