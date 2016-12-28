Англия

Голландский специалист Йап Стам может стать следующим тренером Суонси.

De Telegraaf сообщает, что 44-летний экс-защитник ПСВ, МЮ, Лацио, Милана и Аякса является одним из претендентов на тренерское кресло в стане Лебедей.

Напомним, вчера боссы Суонси уволили Боба Брэдли, который был первым американцем работавшим в АПЛ на должности менеджера.

Стам работает в Рэдинге, который выступает в Чемпионшипе, с лета этого года. После 23-х матчей команда идет на третьем месте в чемпионате. Под руководством голландца Рэдинг провел 27 встреч (16 побед, 4 ничьих и 7 поражений).