Полузащитник Лестера Марк Олбрайтон желает видеть новых игроков в своей команде в январе.
марк олбрайтон, daily star
28 декабря 2016, 23:40
Чемпионы Англии проводят слабый сезон, занимая после 18-ти туров лишь 16-ю строчку: от зоны вылета команду отделяет одна победа.
Лисы намерены выйти на трансферный рынок. Для этого руководители клуба готовы выделить 30 миллионов фунтов.
"Если в клубе будут уверенны, что нашли правильных футболистов, которые смогут помочь команде, я уверен, они сделают нас сильнее", — начал полузащитник Лестера Марк Олбрайтон.
"Мы должны встретить их с распростертыми объятиями, а также привить им командную философию", — резюмировал хавбек.
Ранее сообщалось, что Лисы в шаге от подписания хавбека Генка Вилфреда Ндиди. Также в клубе интересовались полузащитником Гремио Уоласом Соуза Силвой.