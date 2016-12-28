Англия

Полузащитник Лестера Марк Олбрайтон желает видеть новых игроков в своей команде в январе.

Чемпионы Англии проводят слабый сезон, занимая после 18-ти туров лишь 16-ю строчку: от зоны вылета команду отделяет одна победа.

Лисы намерены выйти на трансферный рынок. Для этого руководители клуба готовы выделить 30 миллионов фунтов.

"Если в клубе будут уверенны, что нашли правильных футболистов, которые смогут помочь команде, я уверен, они сделают нас сильнее", — начал полузащитник Лестера Марк Олбрайтон.

"Мы должны встретить их с распростертыми объятиями, а также привить им командную философию", — резюмировал хавбек.

Ранее сообщалось, что Лисы в шаге от подписания хавбека Генка Вилфреда Ндиди. Также в клубе интересовались полузащитником Гремио Уоласом Соуза Силвой.