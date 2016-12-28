Англия

Кипер Эвертона Маартен Стекеленбург все еще не восстановился после повреждения.

Голландец повредился в концовке матча против Ливерпуля (0:1). Стекеленбург травмировал ногу.

Он пропустил встречу против Лестера (2:0). Вместо него в ворота встал Хоэль Роблес.

На пресс-конференции тренер Ирисок Рональд Куман сообщил, что Маартен не успеет восстановиться к матчу против Халла, который состоится в пятницу.

Стекеленбург является первым номером Эвертона. Он провел в чемпионате 16 матчей в этом сезоне.