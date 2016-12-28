Англия

Тоттенхэм разгромил Саутгемптон

Подопечные Почеттино пропустили мяч уже на второй минуте, но в дальнейшем взяли инициативу в свои руки и довели дело до уверенной победы (4:1).

Радость игроков Тоттенхэма, tottenhamhotspur.com

И снова без сенсаций в нынешний Boxing Day. 18-й тур АПЛ выдался без громких матчей и без громких результатов. Хотя, учитывая ход события в сегодняшней встрече, столь уверенная победа Тоттенхэма кажется неожиданной, ведь уже ко второй минуте в счете повели игроки Саутгемптона — после навеса от Уорд-Прауса со штрафного отлично головой пробил Вирджил Ван Дейк, застав Уго Льориса врасплох. Могли Святые и вовсе удваивать свое преимущество, но вот выстрел Редмонда оказался чуть-чуть неточным — мяч пролетел рядом с дальней стойкой.



К двадцатой минуте паритет был восстановлен благодаря усилиям Деле Алли. Юный англичанин записал свое имя на табло после заброса слева от партнера — Фрейзер Форстер с ударом головой от Алли ничего поделать не смог. В остальном первая половина прошла довольно равно, хоть и с небольшим преимуществом Шпор. А наиболее опасный шанс отличиться был у Виктора Ваньямы, когда тот пробивал где-то с линии вратарской, но спас свою команду постелившийся под мяч защитник Саутгемптона.



Вторая половина всухую была за Тоттенхэмом, которые выиграли тайм со счетом 3:0. Во многом это заслуга арбитра этой встречи, Майка Дина, удалившего Редмонда, но все же вышли вперед гости еще при равных составах. После подачи с углового от Кристиана Эриксена отлично головой пробил Харри Кейн в верхний ближний угол, на что Форстер среагировать не смог. Уже спустя несколько минут Майк Дин удалил с поля Редмонда и назначил пенальти в ворота хозяев. К слову, это решение арбитра довольно спорное, причем во многих критериях. Подошедший к точке Харри Кейн обязан был делать дубль, но пробил над перекладиной.



В остатке встречи на поле была уже одна команда. Оставшийся в меньшинстве Саутгемптон играл от обороны, практически не выходя в контратаки. Отличаться еще раз Шпоры могли после удара со стороны Эриксена с убойной позиции, но мяч сотряс перекладину ворот Форстера. Довели дело до разгрома Шпоры лишь в конце встречи, когда сперва вышедший на замену Сон Хын Мин отлично пробил в дальний нижний угол ворот, а спустя две минуты в то же место направил сферу Деле Алли — 4:1.



Как итог, Шпоры добывают уверенную победу в своем последнем матче в 2016-м году, подбираясь к четвертому Арсеналу на расстояние одного пункта.



Football.ua



Саутгемптон – Тоттенхэм 1:4

Голы: Ван Дейк, 2 – Алли, 19, 87, Кейн, 52, Сон Хын Мин, 85



Саутгемптон: Форстер — Соарес, Фонте, Ван Дейк, Бертранд — Уорд-Праус, Ромеу, Дэвис (Хойбьерг, 72) — Редмонд, Родригес (Лонг, 72), Буфал (Тадич, 72)



Тоттенхэм: Льорис — Уокер, Дайер, Вертонген, Роуз – Дембеле (Уинкс, 82), Ваньяма – Сиссоко (Сон Хын Мин, 74), Алли, Эриксен – Кейн (Янссен, 89)



Предупреждения: Лонг – Дембеле, Уокер, Роуз, Вертонген



Удален: Редмонд, 56



На 58-й минуте Харри Кейн не забил пенальти (выше ворот)