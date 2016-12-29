Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн прокомментировал победу своей команды над Саутгемптоном (4:1).

Шпоры обыграли Святых, а форвард сборной Англии отметился голом и нереализованным 11-метровым.

"Саутгемптон — тяжелый оппонент для любой из команд. Мы приехали сюда, забили четыре мяча и достаточно комфортно довели матч до конца", — начал Кейн.

"Люди много говорят о том, что я на забиваю одну или две игры, но это позиция, в которой я нахожусь. Очень рад отличиться сегодня".

"Пенальти? Клочок земли не дал мне пробить как следует", — резюмировал Кейн.