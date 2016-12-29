Англия

Центральный полузащитник Саутгемптона Джеймс Уорд-Праус выделил положительные и негативные моменты в поражении от Тоттенхэма (1:4) в матче 18-го тура АПЛ.

"Конечно, неприятно проиграть после такого мощного старта. 10 дней перерыва пошли нам на пользу, мы можем позитивно смотреть на то, как начали поединок", — сказал Уорд-Праус.

"Мы поместили Тоттенхэм под давление, но долго так играть не смогли. Трудно выдерживать заданный нами темп на протяжении всего матча. Нужно забивать второй-третий гол и убивать встречу".

"Удаление Редмонда изменило игру. Было ли там удаление — решение судьи. Натан должен был попытаться справиться с Делле, который забил", — резюмировал хавбек Святых.

После 18-ти туров Саутгемптон идет восьмым.