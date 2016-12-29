Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино высказал свое мнение по поводу спорного удаления в матче против Саутгемптона (4:1).

Шпоры вели в счете 2:1, а на 57-й минуте еще и остались в большинстве. Редмонд, по мнению рефери, сбил Алли в собственной штрафной и заработал прямую красную карточку.

"Я пересмотрел повтор с пенальти, ведь без него очень сложно сказать, было ли в том моменте нарушение", — начал Почеттино.

"Я думаю, что там был фол. Одну вещь, которую не изменишь: мы победили в матче и полностью этого заслужили", — резюмировал наставник Шпор.

Эта победа позволила Тоттенхэму приблизиться к зоне ЛЧ: теперь Шпоры в одном балле от своего главного соперника — Арсенала.