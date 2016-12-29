Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над Саутгемптоном (4:1) в 18-м туре АПЛ.

"Думаю, с самого начала игры она была сложной. Мы готовились к этому матчу и действовали в том ключе, как и договаривались", — начал менеджер Шпор.

"Нам не повезло, ведь мы пропустили очень рано. Спустя 10-15 минут мы стали играть лучше и начали давить на соперника сильнее. Конечно, в итоге мы заслужили победу".

"Для Кейна и Алли, как игроков группы атаки, было очень важно забить. Я очень доволен тем, как они сыграли этот матч".

"Все топ-команды победили в эти праздничные дни, потому и нам было важно добыть три очка. Мы продолжаем борьбу и находимся в хорошем положении".

"Я в Англии уже четыре сезона и ценю культуру и традиции этой страны, в том числе и проводить игры на праздники. Я не тот человек, который хочет это поменять. Важно хранить традиции", — резюмировал Почеттино.