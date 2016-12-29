Англия

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум уверен, что Манчестер Сити, как и любая другая команда, должен опасаться за сохранность своих ворот на Анфилде.

В нынешнем сезоне Ливерпуль в 4 из 8 матчей на Анфилде забивал 4 и более мяча. Красные лидируют в чемпионате по количеству забитых голов.

"То, как мы играем, как забиваем голы перед нашими фанатами – должно пугать наших оппонентов", — уверен Вейналдум.

"У нас есть много игроков, которые способны забивать мячи и выигрывать матчи для Ливерпуля. И это хорошо, ведь если зависишь от 1 игрока, то может возникнуть проблема: не забивает он – ты не выигрываешь".

Матч между Ливерпулем и Ман Сити начнется завтра в 19.30 по киевскому времени.