Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассчитывает на услуги нападающего Антони Мартиаля, несмотря на то, что тот не является твердым игроком основы.

Мартиаль перешел в МЮ из Монако перед началом прошлого сезона. В своей дебютной кампании француз стал лучшим бомбардиром манкунианцев в АПЛ.

Однако после прихода Жозе Моуриньо на тренерский мостик, а также появления новых игроков в команде, среди которых – Златан Ибрахимович, роль Антони снизилась.

В СМИ сообщалось, что в услугах Мартиаля заинтересована Севилья и лично ее тренер Хорхе Сампаоли.

Тем не менее, Жозе Моуриньо не намерен отпускать Мартиаля зимой. Ранее он заявил, что Антони нужно брать пример с Генриха Мхитаряна, который поначалу не проходил в основной состав, однако сейчас превращается в ключевого игрока Юнайтед.

В нынешнем сезоне на счету Мартиаля гол и 3 ассиста в 11 матчах Премьер-лиги.