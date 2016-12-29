Англия

Полузащитник МЮ Андер Эррера весьма суеверен — он с самого детства носит одни и те же щитки.

Эррера перешел в Манчестер Юнайтед летом 2014 года. В нынешнем сезоне на счету Андера 15 матчей в АПЛ, а также он дебютировал в сборной Испании.

"Меня с моими щитками связывает долгая история. Я ношу их с тех пор, как мне было 8 или 9 лет", — признался Андер.

"Все в раздевалке смеются над этим моим суеверием. Но мне нравится играть в них до тех пор, пока они полностью не износятся".

"Есть ли у меня другие суеверия? Нет, не очень много. Хотя, вы знаете, только щитки".

В субботу манкунианцы примут дома Миддлсбро, встреча начнется в 17.00 по киевскому времени.