Англия

Нападающий Арсенала Оливье Жиру в ближайшее время может поставить подпись под новым трудовым соглашением с клубом.

Жиру получил дополнительный отдых в начале сезона в связи с участием в Евро-2016. Однако когда Оливье вернулся, его место в основе уже было занято Алексисом Санчесом.

С тех пор Жиру появлялся лишь на замену. Матч против Вест Брома в Boxing Day стал первым, который Оливье начал в основе. Француз отметился голом и Арсенал победил 1:0. Этот мяч стал уже 6-м для Жиру в нынешней кампании.

"Я вернулся чуть позже из-за отдыха после Евро. Это было хорошо для моего тела, ведь оно получило передышку, но не для меня, потому что на моей позиции уже играл другой нападающий и дела у него шли хорошо", — заявил Жиру.

"Сезон выдается сложным еще и потому, что я полтора месяца пропустил из-за травмы".

"Все постоянно говорят, что я подписал новый контракт. Это не так, однако возможно, что в ближайшем будущем это станет правдой".