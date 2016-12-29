Англия

Голкипер Эвертона Мартен Стекеленбург еще не восстановился после травмы, поэтому ворота Ирисок в матче с Халл Сити будет защищать Жоэль Роблес.

Основной голкипер Эвертона Мартен Стекеленбург пропустил встречу 18-го тура АПЛ против Лестера из-за травмы.

В воротах играл Жоэль Роблес, а матч завершился победой Ирисок 2:0.

"Стекеленбург еще не возобновил тренировки и поэтому не сможет сыграть с Халлом. Но я очень доволен игрой Роблеса против Лестера", — заявил тренер Эвертона Рональд Куман.

"Жоэль передал свою уверенность защитникам и вся команда сыграла в обороне очень хорошо. Лестер создал не так много шансов и в этом есть и заслуга Роблеса".

Эвертон сразится на выезде с Халлом завтра. Начало – в 22.00 по киевскому времени