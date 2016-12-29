Англия

Лондонский Челси заинтересован в услугах форварда Байера Хавьера Чичарито Эрнандеса.

Как сообщает немецкое издание Bild, Челси рассчитывает переманить Чичарито в Лондон в ближайшее трансферное окно.

Согласно источнику, за переход 28-летнего нападающего Синие должны выложить около 34 миллионов фунтов.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Чичарито со стороны Севильи и Валенсии. Ожидается, что испанские клубы попытаются подписать форварда также в январе.

Отметим, что Чичарито имеет опыт выступлений в АПЛ, ведь с 2010 по 2015 года он защищал цвета Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне мексиканец провел за Байер 23 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его действующее соглашение с Фармацевтами истекает летом 2018 года.