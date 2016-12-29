Англия

Защитник Ливерпуля Жоэль Матип не поможет своей команде в ближайшем матче.

Напомним, из-за повреждения голеностопа Матип пропустил матчи АПЛ против Миддлсбро (3:0), Эвертона (1:0) и Сток Сити (4:1).

Как сообщает The Times, Матип пропустит поединок против Ман Сити, чтобы полностью восстановиться от повреждения.

Матч между Ливерпулем и Ман Сити состоится 31 декабря на Энфилде в рамках 19-го тура АПЛ.

В текущем сезоне Матип провел за Красных 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что ранее 25-летний футболист отказался от вызова в сборную Камеруна на Кубок африканских наций, так как желает полностью сосредоточиться на выступлениях за Ливерпуль.