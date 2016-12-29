Англия

Голкипер Сандерленда Джордан Пикфорд не поможет своей команде в ближайшие два месяца из-за повреждения.

Напомним, что 22-летний вратарь травмировал колено в поединке с Манчестер Юнайтед (1:3).

Менеджер Сандерленда Дэвид Мойес подтвердил, что Пикфорд пропустит шесть-восемь недель.

В текущем сезоне молодой англичанин стал основным голкипером своей команды и получил дебютный вызов в сборную Англии.

На его счету 16 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги.