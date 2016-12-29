Англия

Пенсионеры намерены значительно улучшить нынешний контракт своего основного голкипера Тибо Куртуа.

Об интересе Реала к Куртуа известно еще со времен выступлений голкипера за Атлетико.

После возвращения бельгийца в Челси, Реал переключился на стража ворот Ман Юнайтед Давида Де Хеа, однако после нескольких неудачных попыток оформить трансфер испанца Сливочные снова вернулись к кандидатуре Куртуа.

Недавно испанские СМИ писали, что Куртуа заинтересован в переходе в Реал и надеется стать игроком Королевского клуба ближайшим летом.

Как сообщает The Telegraph, ввиду интереса Реала Челси намерен предложить голкиперу новый контракт, согласно которому Тибо получит значительную прибавку к заработной плате.

Сейчас Куртуа получает в Лондоне 100 тысяч фунтов в неделю. Согласно источнику, по условиям нового контракта вратарь будет зарабатывать более 150 тысяч.

Отметим, что действующее соглашение 24-летнего футболиста с Челси рассчитано до середины 2019 года.

В текущем сезоне Куртуа провел за Челси 18 матчей в АПЛ, пропустив 11 голов, а 11 встреч отстояв на ноль.