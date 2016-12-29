Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что информация о заинтересованности Красных в полузащитнике Арсенала Алексе Окслейде-Чемберлене — выдумка СМИ.

Сегодня Sky Sports информировал о том, что Ливерпуль намерен подписать вингера Канониров в ближайшее трансферное окно.

На сегодняшней пресс-конференции наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп не смог оставить без внимания эти слухи.

"Обычно я никак не комментирую трансферные слухи, но сегодня я могу сделать исключение. Информация об интересе Ливерпуля к Окслейду-Чемберлену — это нонсенс", — сказал наставник.

"Пресса уже написала об этом, так что делайте дальше, что хотите. Мне нечего добавить".