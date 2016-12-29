Англия

Пол Клемент, помощник тренера Баварии Карло Анчелотти, может стать новым менеджером Лебедей.

По данным издания Sky Sports, 44-летний специалист является одним из кандидатов на должность тренера Суонси.

Клемент мог стать тренером валлийской команды ранее, но тогда выбор руководства Лебедей пал на Боба Брэдли.

Под руководством американца Суонси проиграл 7 раз в 11-ти матчах АПЛ, после чего тот был уволен.

После 18-ти туров в Премьер-лиге Лебеди набрали 12 очков и делят последнюю строчку в турнирной таблице.