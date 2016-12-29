Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо не успеет восстановиться к поединку против Ман Сити.
ФК Ливерпуль
29 декабря 2016, 19:16
Коутиньо получил травму лодыжки 26 ноября в матче против Сандерленда (2:0).
"Коутиньо еще рано возвращаться на поле. Рано ему играть против Сити и Сандерленда", — цитирует Клоппа BBC.
Напомним, бразилец недавно вернулся к тренировкам.
Ливерпуль примет Горожан в 19:30 послезавтра. Красные занимают вторую строчку в чемпионате, а Ман Сити от них отстает на 1 балл.
В нынешнем сезоне на счету Филиппе 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах Премьер-лиги.