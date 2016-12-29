Англия

Полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо не успеет восстановиться к поединку против Ман Сити.

Коутиньо получил травму лодыжки 26 ноября в матче против Сандерленда (2:0).

"Коутиньо еще рано возвращаться на поле. Рано ему играть против Сити и Сандерленда", — цитирует Клоппа BBC.

Напомним, бразилец недавно вернулся к тренировкам.

Ливерпуль примет Горожан в 19:30 послезавтра. Красные занимают вторую строчку в чемпионате, а Ман Сити от них отстает на 1 балл.

В нынешнем сезоне на счету Филиппе 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах Премьер-лиги.