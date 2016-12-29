Англия

Голкипер Скотт Карсон продлил свое соглашение с Дерби Каунти.

Он также отметил, что защитник принес в Германию некоторые идеи из Барселоны.

О продление договора сообщает пресс-служба клуба.

Карсон поставил подпись под соглашением на 2,5 года. Это означает, что он останется в Дерби до 2019 года.

Карсон перешел в Дерби летом 2015 года и стал там номером один.

До этого он выступал за Лидс, Ливерпуль, ВБА, Бурсаспор, Уиган и другие клубы.

Также на счету Карсона 4 матча за сборную Англии, с которой он ездил на чемпионат мира в Германию.