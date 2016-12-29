Голкипер Скотт Карсон продлил свое соглашение с Дерби Каунти.
dcfc.co.uk
29 декабря 2016, 23:22
Он также отметил, что защитник принес в Германию некоторые идеи из Барселоны.
О продление договора сообщает пресс-служба клуба.
Карсон поставил подпись под соглашением на 2,5 года. Это означает, что он останется в Дерби до 2019 года.
Карсон перешел в Дерби летом 2015 года и стал там номером один.
До этого он выступал за Лидс, Ливерпуль, ВБА, Бурсаспор, Уиган и другие клубы.
Также на счету Карсона 4 матча за сборную Англии, с которой он ездил на чемпионат мира в Германию.