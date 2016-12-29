Англия

Защитник лондонского Арсенала Шкодран Мустафи готов помочь своим партнерам в предстоящем домашнем матче АПЛ против Кристал Пэлас.

Напомним, что отчетная встреча состоится 1 января. Начало игры в 18:00 по Киеву.

Сообщается, что сегодня 24-летний центрбек сборной Германии, пропустивший последние 3 недели из-за травмы подколенного сухожилия, тренировался наравне с остальными партнерами.

Кроме того, близок к возвращению и 23-летний вингер лондонцев Алекс Окслейд-Чемберлен, пропустивший домашний поединок АПЛ против Вест Бромвич (1:0) из-за аналогичного повреждения.

По словам наставника Арсенала Арсена Венгера, англичанин может вернуться в общую группу в субботу.

В то же время в матче против Кристал Пэлас Канониры не смогут рассчитывать на помощь 27-летнего фулбека Кирана Гиббза, который испытывает небольшие проблемы с коленом.