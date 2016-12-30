Англия

Форвард Сандерленда Фабио Борини не собирается покидать свой клуб в январе.

Недавно появилась информация, что в услугах Борини заинтересованы Милан и Рома.

Его же агент заявил, что Борини очень счастлив в Сандерленде и сконцентрирован на выступлениях за свою нынешнюю команду.

Также агент заявил, что Борини точно не будет никуда переходить в январе.

По словам представителя, они лишь летом они рассмотрят возможные варианты перехода.

В текущем сезоне Борини провел 5 матчей в АПЛ и забил 1 гол.