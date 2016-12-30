Форвард Сандерленда Фабио Борини не собирается покидать свой клуб в январе.
Фабио Борини, AFP
30 декабря 2016, 00:17
Недавно появилась информация, что в услугах Борини заинтересованы Милан и Рома.
Его же агент заявил, что Борини очень счастлив в Сандерленде и сконцентрирован на выступлениях за свою нынешнюю команду.
Также агент заявил, что Борини точно не будет никуда переходить в январе.
По словам представителя, они лишь летом они рассмотрят возможные варианты перехода.
В текущем сезоне Борини провел 5 матчей в АПЛ и забил 1 гол.