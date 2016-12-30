Англия

Полузащитник английского Арсенала и сборной Египта Мохамед Эльнени примет участие в грядущем Кубке африканских наций-2017.

Напомним, что это континентальное первенство пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля 2017 года.

"Эльнени будет в составе команды на матч против Кристал Пэлас, который состоится 1 января. Но затем он покинут нас, чтобы защищать цвета сборной Египта", — заявил наставник Канониров Арсен Венгер в интервью официальному клубному сайту.

Стоит отметить, что для египтян групповой раунд КАН-2017 завершится 25 января.

Таким образом Эльнени пропустит минимум 4 официальных поединка лондонцев — против Борнмута, Суонси и Бернли в АПЛ, а также против Престон Норт Энд в Кубке Англии.

В текущем сезоне египтянин отыграл за Арсенал во всех турнирах 18 матчей, отметившись 2 ассистами.