Нападающий валлийского Суонси Фернандо Льоренте попал в сферу интересов лондонского Челси.
Фернандо Льоренте, futbol.as.com
30 декабря 2016, 07:47
Напомним, что 31-летний форвард присоединился к Лебедям летом, заключив 2-летний контракт.
Сообщается, что в подписании Льоренте лично заинтересован наставник Челси Антонио Конте, под руководством которого испанец отыграл два сезона за туринский Ювентус.
Отмечается, что в лице воспитанника Атлетика из Бильбао, которого лондонцы хотят переманить уже в январе, Синие видят сменщика лидера атак команды Диего Косты.
В текущем сезоне Льоренте отыграл за Суонси во всех турнирах 16 матчей, отметившись 6 голами.