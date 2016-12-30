Англия

Нападающий валлийского Суонси Фернандо Льоренте попал в сферу интересов лондонского Челси.

Напомним, что 31-летний форвард присоединился к Лебедям летом, заключив 2-летний контракт.

Сообщается, что в подписании Льоренте лично заинтересован наставник Челси Антонио Конте, под руководством которого испанец отыграл два сезона за туринский Ювентус.

Отмечается, что в лице воспитанника Атлетика из Бильбао, которого лондонцы хотят переманить уже в январе, Синие видят сменщика лидера атак команды Диего Косты.

В текущем сезоне Льоренте отыграл за Суонси во всех турнирах 16 матчей, отметившись 6 голами.