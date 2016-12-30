Англия

Полузащитник Эвертона Росс Баркли имеет хороший выбор продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Шпоры заинтересованы в 23-летнем хавбеке Ирисок. The Telegraph информирует, что контракт Баркли истекает через полтора года, но наставник Эвертона Рональд Куман заявлял, что подписание нового соглашение пока что не в приоритете клуба.

Кроме Шпор, за ситуацией с новым договором следят и два других лондонских клуба — Челси и Арсенал. Учитывая этот факт, Тоттенхэм намерен не ждать лета и попытаться подписать англичанина уже этой зимой.

Представители Челси уже давно наблюдают за прогрессом Баркли, а в Арсенале видят полузащитника вариантом замены кому-то из основных футболистов (Езил, Уилшир, Касорла), если кто-то из них покинет Канониров.

В текущем сезоне Баркли забил три гола и отдал два ассиста в 18-ти встречах.