Англия

Наставник Сток Сити Марк Хьюз заявил, что его клуб действительно ищет усиления в линию атаки.

Недавно в прессе сообщалось, что Гончары следят за форвардом РБ Лейпцига Дэви Зельке и нападающим Наполи Маноло Габбьядини. Наставник команды Марк Хьюз подтвердил, что они хотят арендовать одного из футболистов.

"Есть список игроков, по которым вы делаете запрос в клуб по их доступности. Возможно, один из них доступен для того, чтобы взять в аренду, если клуб или игрок думает, что это хороший вариант", — начал тренер Стока.

"На данный момент ничего не решено. Пока что все еще достаточно в подвешенном состоянии. Нам нужен игрок, который заметно улучшит нашу стартовую 11-ку".

"Если мы выйдем на рынок и потратим деньги, то только на игрока, который сразу должен стать основным", — резюмировал Хьюз.