Англия

Главный тренер Саутгемптона Клод Пюэль заявил, что клуб не собирается отпускать двух основных футболистов.

25-летний голландский центрбэк ван Дейк интересен Ман Сити, Эвертону, Челси и ПСЖ. Его коллега по амплуа, 33-летний португалец Фонте был связан с переходом в Манчестер Юнайтед.

"Ситуация с Жозе немного специфическая, но у него контракт с клубом (до лета 2018-го). Вирджил также очень важный игрок для нас, потому он тоже останется", — сказал тренер Святых.

"Очень важно оставить у себя ван Дейка, ведь он может помочь нам подняться вверх. Я не представляю, что Вирджил уйдет от нас".

"Конечно, в январе и Жозе, и Вирджил останутся здесь. Спекуляции — это нормально, ведь они топ-футболисты. Важно, чтобы они остались и помогли нам улучшить наши позиции", — резюмировал Пюэль.

Ван Дейк в нынешнем сезоне забил три гола в 25-ти встречах, а Фонте провел 18 игр.