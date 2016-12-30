Уже 1-го января 2017-го года футболисты, чьи контракты истекают предстоящим летом, могут подписывать предварительные соглашения с другими клубами.
санти касорла, rex
30 декабря 2016, 11:30
В соответствии с правилами ФИФА, футболисты АПЛ, чьи контракты заканчиваются через шесть месяцев, могут подписать предварительные контракты с клубами не из этой лиги.
Арсенал: Мертезакер, Касорла, Саного.
Борнмут: Серман, Боруц.
Бернли: Бойд, Кайтли, Робинсон.
Челси: Оби Микель, Иванович, Терри, Эдуарду.
Кристал Пэлас: Ледли, Хеннесси, Келли, Фламини, Кэмпбелл, Фрайерс, Дилэйни, Сперони, Аппиа.
Эвертон: Коне, Браунинг, Макалени.
Халл Сити: Куцяк, Мэлони, Лаер, Ленхихан.
Лестер: Василевски.
Ливерпуль: Маннингер.
Манчестер Сити: Навас, Туре, Сабалета, Клиши, Санья, Кабальеро.
Манчестер Юнайтед: Каррик.
Миддлсбро: Константопулос, Лидбиттер, Нсуэ.
Саутгемптон: Мартина, Тэйлор, Исгров.
Сток Сити: Джонсон, Афеллай, Адам, Крауч, Бардсли, Айрленд, Гивен, Тейшейра, Байчманн.
Сандерленд: Кирххофф, Ларссон, Аничебе, Пиенаар, О'Ши.
Суонси: Треммель.
Тоттенхэм: — .
ВБА: Бераино, Брант, Флетчер, Ольссон, Маколи, Роуз.
Вест Хэм: Адриан, Арбелоа.
Уотфорд: Рэнеги, Глимартин.