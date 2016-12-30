В соответствии с правилами ФИФА, футболисты АПЛ, чьи контракты заканчиваются через шесть месяцев, могут подписать предварительные контракты с клубами не из этой лиги.

Арсенал: Мертезакер, Касорла, Саного.

Борнмут: Серман, Боруц.

Бернли: Бойд, Кайтли, Робинсон.

Челси: Оби Микель, Иванович, Терри, Эдуарду.

Кристал Пэлас: Ледли, Хеннесси, Келли, Фламини, Кэмпбелл, Фрайерс, Дилэйни, Сперони, Аппиа.

Эвертон: Коне, Браунинг, Макалени.

Халл Сити: Куцяк, Мэлони, Лаер, Ленхихан.

Лестер: Василевски.

Ливерпуль: Маннингер.

Манчестер Сити: Навас, Туре, Сабалета, Клиши, Санья, Кабальеро.

Манчестер Юнайтед: Каррик.

Миддлсбро: Константопулос, Лидбиттер, Нсуэ.

Саутгемптон: Мартина, Тэйлор, Исгров.

Сток Сити: Джонсон, Афеллай, Адам, Крауч, Бардсли, Айрленд, Гивен, Тейшейра, Байчманн.

Сандерленд: Кирххофф, Ларссон, Аничебе, Пиенаар, О'Ши.

Суонси: Треммель.

Тоттенхэм: — .

ВБА: Бераино, Брант, Флетчер, Ольссон, Маколи, Роуз.

Вест Хэм: Адриан, Арбелоа.

Уотфорд: Рэнеги, Глимартин.