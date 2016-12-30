Англия

Халл Сити рассматривает приглашение правого защитника Арсенала Карла Дженкинсона.

Менеджер Тигров Майк Филан подтвердил интерес клуба к футболисту Арсенала.

"Да, мы обсуждаем его кандидатуру. Но у Карла есть и несколько других вариантов", — сказал тренер Халл Сити.

"Мне бы хотелось, чтобы Дженкинсон присоединился к нам. Я общался с некоторыми сотрудниками Арсенала и воодушевлен его приглашением".

"В то же время мы понимаем, что не единственные, кому он нужен. Потому сейчас нет ничего конкретного", — резюмировал Филан.

24-летний англичанин преодолел последствия тяжелой травмы и сыграл в нынешнем сезоне пять игр.