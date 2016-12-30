Англия

Полузащитник Вест Бромвича Джеймс Макклин пролонгировал трудовое соглашение с клубом.

Официальный сайт Дроздов отрапортовал о подписании нового договора с 27-летним ирландским вингером команды.

Прошлое соглашение истекало летом 2018-го, но стороны договорились продлить сотрудничество еще на год.

Макклин выступает за ВБА с лета 2015-го, когда полузащитник перебрался из Уигана за 2,1 миллиона евро.

В текущем сезоне футболист забил два гола и отдал ассист в 16-ти встречах команды. На счету игрока и восемь голов в 47-ми играх национальной команды.