Англия

Вратарь английского Лестера и сборной Дании Каспер Шмайхель продолжит защищать цвета Лис.

Напомним, что 30-летний кипер защищает цвета Лестера с лета 2011 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.

Сообщается, что в услугах датчанина заинтересован другой представитель АПЛ — Ливерпуль.

Однако наставник Лис Клаудио Раньери подчеркнул, что клуб не намерен расставаться со Шмайхелем.

"У Каспера есть действующий контракт", — заявил итальянский специалист.

"Мы не продадим его ни при каких обстоятельствах. Лестер не нуждается в деньгах".

"Мне жаль Ливерпуль, но они могут завоевать титул и без Каспера".

В текущем сезоне Шмайхель отыграл за Лестер во всех турнирах 15 матчей, в 7 из которых он оставил свои ворота на замке.