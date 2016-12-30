Ассистент Карло Анчелотти в Баварии Пол Клемент — основной кандидат на должность менеджера в Суонси.
пол клемент, twitter
30 декабря 2016, 13:06
Учитывая малую вероятность того, что Крис Коулмэн бросит сборную Уэльса ради Лебедей, в валлийском клубе переключились на другого кандидата.
В клубе решили пригласить ассистента Карло Анчелотти в Баварии Пола Клемента, информирует Sky Sports.
Экс-наставник Дерби был одним из кандидатов в октябре, когда Лебеди все же назначили на должность менеджера Боба Брэдли, который продержался лишь 11 встреч.
В Суонси были приятно удивлены презентацией 44-летнего специалиста и теперь готовы пригласить Клемента принять команду.
Если же ассистент Анчелотти откажется, следующим в списке идет уволенный в начале этого месяца из Бирмингема Гари Роветт.