Англия

Ассистент Карло Анчелотти в Баварии Пол Клемент — основной кандидат на должность менеджера в Суонси.

Учитывая малую вероятность того, что Крис Коулмэн бросит сборную Уэльса ради Лебедей, в валлийском клубе переключились на другого кандидата.

В клубе решили пригласить ассистента Карло Анчелотти в Баварии Пола Клемента, информирует Sky Sports.

Экс-наставник Дерби был одним из кандидатов в октябре, когда Лебеди все же назначили на должность менеджера Боба Брэдли, который продержался лишь 11 встреч.

В Суонси были приятно удивлены презентацией 44-летнего специалиста и теперь готовы пригласить Клемента принять команду.

Если же ассистент Анчелотти откажется, следующим в списке идет уволенный в начале этого месяца из Бирмингема Гари Роветт.