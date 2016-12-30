Англия

Лестер рассматривает кандидатуру центрбэка Шальке Матии Настасича для потенциального трансфера.

Лисы нацелены на защитника Сассуоло Франчески Ачерби и готовы отдать за 28-летнего итальянца 10 миллионов евро. Клуб же готов отпустить центрбэка за 15 миллионов.

В связи с этим, Лестер ищет альтернативу Ачерби. Bundesliga Spotlight со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио сообщает, что чемпионы Англии присматриваются к 23-летнему сербскому оборонцу Шальке Матии Настасичу.

В текущем сезоне футболист сыграл 16 матчей за гельзенкирхенцев, в которых отличился одной результативной передачей. На счету игрока также 23 игры за национальную команду.