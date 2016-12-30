Англия

Защитники Тоттенхэма Кайл Уокер и Ян Вертонген не помогут своей команде в ближайшем матче.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал главный тренер Шпор Маурисио Почеттино.

При этом наставник не назвал причину отсутствия футболистов. Отметим, что информации про повреждения футболистов не было.

Вполне возможно, что игроки получили дополнительный отдых, ведь в текущем сезоне Уокер и Вертонген приняли участие во всех 18-ти матчах за Тоттенхэм в АПЛ.

Также Почеттино отметил, что не сыграет в Уотфордом и Эрик Ламела, который по-прежнему восстанавливается после повреждения.

Поединок между Тоттенхэмом и Уотфордом состоится 1 января в рамках 19-го тура АПЛ.