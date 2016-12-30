Центрбек Манчестер Сити Венсан Компани и вингер команды Лерой Сане не помогут своей команде в ближайшем матче.
Венсан Компани, REUTERS
30 декабря 2016, 16:22
Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал наставник Горожан Хосеп Гвардиола.
По всей видимости, Компани по-прежнему не восстановился после повреждения колена. Причины отсутствия Сане не называются.
Поединок между Ман Сити и Ливерпулем состоится завтра на Энфилде в рамках 19-го тура АПЛ.
В текущем сезоне Компани провел за свою команду три матча в АПЛ. Что касается Сане, то немец поучаствовал в девяти поединках (1 гол и 1 ассист).