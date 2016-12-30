Англия

Центрбек Манчестер Сити Венсан Компани и вингер команды Лерой Сане не помогут своей команде в ближайшем матче.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал наставник Горожан Хосеп Гвардиола.

По всей видимости, Компани по-прежнему не восстановился после повреждения колена. Причины отсутствия Сане не называются.

Поединок между Ман Сити и Ливерпулем состоится завтра на Энфилде в рамках 19-го тура АПЛ.

В текущем сезоне Компани провел за свою команду три матча в АПЛ. Что касается Сане, то немец поучаствовал в девяти поединках (1 гол и 1 ассист).