Англия

Форвард Манчестер Юнайтед Уйэн Руни не поможет своей команде в ближайшем матче из-за повреждения.

Напомним, накануне матча против Сандерленда (3:1) на одной из тренировок Руни почувствовал дискомфорт и впоследствии не попал в заявку на матч.

После поединка с Черными котами наставник манкунианцев Жозе Моуриньо выразил надежду, что англичанин успеет восстановиться к матчу против Миддлсбро, который состоится уже завтра.

Тем не менее, на сегодняшней пресс-конференции, менеджер Красных Дьяволов заявил, что из-за травмы бедра Руни не сможет помочь своей команде в завтрашнем матче.

В текущем сезоне Руни провел за Ман Юнайтед 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 9 ассистов.