Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер заявил, что у него нормальные отношения с защитником Матье Дебюши.

Недавно Дебюши заявил, что он не общается с тренером Канониров.

В текущем сезоне Матье провел в чемпионате лишь 17 минут, а вторую часть прошлого сезона вовсе играл в аренде за Бордо.

"Мы общаемся. У меня связь со всеми игроками цитирует Венгера L’Equipe.

"Он просто разочарован, как и все игроки, у которых травмы. Ему больно, ведь Матье не может играть".

"В прошлом сезоне я дал ему возможность уйти в аренду. Но летом никто не захотел покупать Матье", — поведал мсье Арсен.

Отметим, что Дебюши ранее говорил, что мог уйти в конце летнего окна, но Арсенал не захотел его отпускать.