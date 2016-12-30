Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча против Ливерпуля.

"Нет сомнений, что Ливерпуль — одна из сильнейших команд АПЛ. Красные хорошо выступили в последнем поединке со Сток Сити (4:1, — прим.). Мне повезло в свое время играть против Юргена Клоппа, мы хорошо знаем друг друга", — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

"В этом сезоне я смотрел много матчей Ливерпуля. Считаю, что за титул и за квалификацию в Лигу чемпионов будут бороться шесть команд".

"Все эти команды – серьезные претенденты на чемпионство, так что предстоит серьезная борьба до самого конца сезона", — резюмировал наставник Горожан.

Поединок между Ливерпулем и Манчестер Сити состоится завтра на Энфилде в рамках 19-го тура АПЛ.